Raccoglie testimonianze sugli anni del fascismo: blitz contro l’associazione

Atti vandalici alla sede dell’associazione Catarsi di Salò, che raccoglie migliaia di documenti e cimeli relativi alla Repubblica Sociale di Salò, a Mussolini e alla sua presenza sul Garda, giornali sia editi dal regime che non e libri, di cui buona parte è stata donata al Comune che li ha fatti confluire al mus.sa per la mostra Ultimo fascism". L’ente no profit presieduto da Angela Codovilli non ha intento celebrativo né del periodo, né della figura di Mussolini. Eppure nella notte tra domenica e lunedì la porta di ingresso è stata vandalizzata, come ha raccontato il segretario Gianluigi Pezzali, spiegando che sul retro è stata vergata la scritta "Salò antifasci". "La scritta forse è rimasta tale per mancanza di spazio o perché hanno dovuto fuggire disturbati da qualcuno", ha commentato Pezzali che ha fatto denuncia.