Quattro e-bike per la Polizia Dono della PopSondrio

La Banca Popolare di Sondrio dona 4 bici elettriche alla Polizia. Le e-bike brandizzate con il logo della Polizia di Stato verranno impiegate per il pattugliamento nei parchi cittadini e nelle aree verdi della provincia, ma potranno essere anche un valido supporto alle Volanti in servizio nel capoluogo di provincia. Un mezzo più agile, rispetto ad auto e moto, che potrebbe essere molto utile negli "inseguimenti" nei vicoli cittadini. La consegna ufficiale delle biciclette e la presentazione al pubblico avverranno giovedì prossimo alle 11 in piazza Garibaldi. Il questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza (foto) riceverà le 4 e-bike dalle mani del direttore generale e consigliere delegato della Banca Popolare di Sondrio Mario Alberto Pedrazzini. Alla cerimonia sarà presente, come testimonial, anche Ivan Basso, indiscusso ex campione di ciclismo. Insieme a lui si conteranno altri big del ciclismo italiano.