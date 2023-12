Quadri in vendita a scopo benefico con la ong No one out

Pittori bresciani in mostra per la solidarietà. Si chiama 10 anni di bellezza la mostra inaugurata ieri nella sede di Associazione Artisti Bresciani (vicolo delle Stelle a Brescia), con le opere dei 7 artisti che dal 2014 hanno collaborato con la ong bresciana No one out. In questi 10 anni, gli artisti hanno messo a disposizione le immagini delle loro opere per la realizzazione dei biglietti natalizi solidali. Fino al 13 dicembre (ore 16-19,30), si potrà visitare la mostra con 35 tele esclusive, in vendita al pubblico.