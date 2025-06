Provincia e Diocesi. Sinergia su attività sociali e culturali

Una collaborazione per rafforzare il ruolo sociale, educativo e culturale di parrocchie, associazioni cattoliche e mondo del volontariato. Lo prevede il protocollo d’intesa tra la Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como sottoscritto dal presidente Davide Menegola (nella foto) e dal vescovo Oscar Cantoni. Il protocollo mira a promuovere sinergie in attività rivolte a giovani, famiglie, soggetti fragili, in ambito disabilità, anziani, immigrazione e turismo religioso