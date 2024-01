Proiezioni del cielo e l’enigma Ufo. Un gennaio stellare al Planetario Gennaio stellare al Planetario di Lecco: conferenze, proiezioni in cupola e spettacoli per bambini. Da Cecilia Corti a Paolo Attivissimo, fino a Davide Donato della Nasa. Un mese ricco di storie e miti per scoprire l'universo.