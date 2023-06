Progetti green finanziati dalla Regione

La Regione stanzia 800mila euro per due progetti della cosiddetta Green Economy delle Cm di Sondrio e Morbegno. "Con questi due atti - spiega l’assessore Massimo Sertori - stanziamo risorse importanti cofinanziando due progettualità ammesse dal bando del dipartimento per gli affari regionali e le autonomie “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR - M2C1 Investimento 3.2 Green Communities“, finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU". Nello specifico, la prima deliberazione approva la convenzione tra Regione Lombardia e la Cm di Sondrio, per il cofinanziamento della proposta di Green Community con 400mila euro, di cui 72.503.11 euro con risorse regionali e 327.496,89 con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit).

"Con una seconda delibera -aggiunge - è stata approvata la convenzione tra Regione e la Comunità montana di Morbegno per il cofinanziamento della proposta di Green Community, finanziata con risorse regionali per un importo di 400mila euro. Fra i vari interventi programmati nel Morbegnese vi sono quelli per il potenziamento della rete sentieristica; l’installazione di postazioni di ricarica elettriche sulla pista ciclopedonale ‘Sentiero Valtellina’ e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile come collegamento del Sentiero Valtellina al Canoide del Tartano in sponda orografica sinistra dell’Adda all’altezza del Comune di Talamona". Per quanto riguarda la Cm di Sondrio, si andranno a finanziare, fra gli altri, interventi di sistemazione forestale a seguito della tempesta Vaia, di irrigazione sotto chioma nei territori di Tresivio, Ponte, Postalesio, Berbenno e Albosaggia. F.D’E.