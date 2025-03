“ProFondo“ per dare aiuti economici. Sono destinatarie le famiglie in difficoltà

Può capitare. E se si hanno figli piccoli, un solo stipendio e pochi risparmi in banca, basta una spesa imprevista per soddisfare un urgente bisogno sanitario, sociale oppure educativo per trovarsi in difficoltà. Nasce da questa evidenza "ProFondo", il fondo solidale rivolto alle famiglie residenti in uno dei 12 Comuni della Valchiavenna che abbiano un Isee non superiore a 15mila euro e che opera a supporto e integrazione delle varie misure adottate dall’Ufficio di Piano della Comunità montana della Valchiavenna con le realtà del Terzo settore.

L’iniziativa, presentata ieri nella sede di Fondazione Pro Valtellina, a Sondrio, è stata promossa nell’ambito di ProPositivi, il progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina, con il consorzio di cooperative sociali Sol.Co Sondrio quale principale interlocutore. Si parte da 20mila euro che verranno incrementati dalla raccolta fondi, quindi dalla generosità della gente, la cui somma sarà raddoppiata da Fondazione Cariplo.

"Più soldi ci saranno e più numerosi saranno gli aiuti alle famiglie - ha detto il presidente di Fondazione Pro Valtellina e componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo Marco Dell’Acqua - Come fondazioni cerchiamo di fare il possibile per il territorio e possiamo contare sulla grande generosità di valtellinesi e valchiavennaschi che non si riscontra in tutte le province". "La vera forza di ProFondo risiede nella sinergia che si è creata tra le istituzioni e le realtà associative locali - ha aggiunto il consigliere di Fondazione Pro Valtellina Christian Cabello - Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale, un tassello che si aggiunge al mosaico della solidarietà che stiamo costruendo".

"ProFondo nasce in una rete di solidarietà tra pubblico e privato che già esisteva in Valchiavenna - ha evidenziato l’assessore del Comune di Chiavenna Elena Del Re -, grazie a ProPositivi possiamo meglio strutturarla e darle visibilità per intervenire nelle situazioni di difficoltà temporanea dalle quali si può uscire con un aiuto di questo tipo". Il modulo di candidatura si può ritirare presso le sedi comunali e scaricare dal sito web propositivi.org.

