Primi infortuni appena messi gli sci. Volontari al lavoro

Prime sciate e primi infortuni in pista. Non seri, ma diversi quelli di ieri, in particolare a Campodolcino sulla pista Vanoni dove nel corso della giornata si sono verificati ben cinque episodi che hanno richiesto l’intervento degli operatori di Areu. Tutti giovani o giovanissimi gli sciatori feriti, dei quali due in mattinata, soccorsi a neppure mezz’ora l’uno dall’altra, sono stati portati in ospedale a Chiavenna in codice giallo, dunque con traumi non gravi, ma comunque seri. Codice giallo anche per uno sciatore di 53 anni che si è fatto male mentre scendeva dalla pista Pianello a Madesimo. Con la stagione invernale, dopo un periodo relativamente tranquillo, riprende a pieno ritmo anche l’attività dei soccorritori. A Caiolo, nella sede del Soccorso alpino , i capistazione della provincia hanno ribadito la fiducia, all’unanimità, come delegato responsabile a Valerio Rebai e come vice delegato vicario a Severino Moranduzzo.