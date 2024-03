Prevenzione e musica con la giovane Pizio e l’associazione Lilt La giovane cantante Laura Pizio, nota per la sua partecipazione a "Io canto generation", è stata ospite d'onore all'evento "Fare prevenzione va di moda" organizzato da Lilt di Gravedona. Le modelle di Miriam Tirinzoni hanno sfilato a Palazzo Gallio per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica, con il supporto del chirurgo Giorgio Baratelli. Ai partecipanti è stato offerto un coupon per una visita senologica gratuita.