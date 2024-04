Sondrio: preso il ladro che svuotava gli armadietti dei nuotatori in piscina

Sondrio, 3 aprile 2024 – La presentazione questa mattina, mercoledì 3 aprile, in questura a Sondrio del commissario Francesco Castaldo, che guiderà la Squadra Mobile, ha portato anche una buona notizia per gli utenti della piscina cittadina. Un ladro che svuotava gli armadietti degli spogliatoi è stato arrestato in flagranza. Si tratta di un 54enne lombardo, non residente in Valtellina.

“Un ladro seriale - l’ha definito il questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza - eravamo sulle sue tracce. Ha precedenti”. Il questore ha lodato il personale della piscina che ha collaborato.

Il ladro aveva 90 chiavi di lucchetti, per non lasciare impronte sugli scaffali e sugli altri arredi utilizzava un calzino. Era interessato solo ai contanti, lasciava telefoni e carte di credito. Era informato sugli orari di apertura e chiusura dell’impianto sportivo.