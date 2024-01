Spaccata e furti falliti al super e in piscina

Sono entrati in azione poche ore dopo il Capodanno ma il loro colpo è fallito per il rapido intervento delle guardie giurate. Il riferimento va ai ladri che la notte del primo gennaio 2024 hanno preso di mira il supermercato Conad di via Pertini. Hanno sfondato uno dei pannelli in vetro della panetteria ma è immediatamente scattato l’allarme. Questo non li ha fermati tanto che sono comunque entrati nel punto vendita. A farli scappare pochi minuti dopo l’arrivo delle pattuglie di Sicuritalia. Trovandosi davanti le guardie giurate i ladri hanno preferito dileguarsi. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della compagnia cittadina e i responsabili della struttura commerciale. E’ stato chiuso il pezzo di vetrina sfondato ed è stato fatto un primo sopralluogo. Al momento sembra che i ladri non siano arrivati a nulla di valore ma ovviamente sarà effettuata una ricognizione più dettagliata. Furto fallito invece l’altro giorno nella piscina comunale di via Miola. I ladri sono entrati nell’impianto e hanno passato al setaccio la segreteria e il bar. Sono dovuti però scappare a mani vuote perchè non c’era niente di valore che fosse di loro interesse. Probabilmente speravano di trovare una piccola cassa o del contante ma in realtà c’era nulla. S.G.