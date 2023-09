Furti e danni guardie di notte al Centro Polì

NOVATE MILANESE

Arriva una novità per il centro sportivo Polì. La notizia però non è quella che molti cittadini attendono da anni, ovvero la riapertura ma ha che fare con la sicurezza. A seguito di diverse intrusioni notturne nell’impianto di via Brodolini, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare un servizio notturno di guardia. L’impianto, chiuso dalla pandemia Covid19, non ha più riaperto. All’interno però era ancora presente del materiale sportivo per la piscina, per i corsi di riabilitazione, per la palestra e altro ancora che è stato sottratto nelle diverse incursioni notturne. Nella determina comunale si legge che il costo di questa operazione è di 23mila euro ed è destinato al servizio di guardia notturno. Durante il giorno il centro sportivo è aperto agli operai che stanno effettuando manutenzione e ripristino degli impianti ammalorati e deteriorati dalla lunga chiusura della struttura.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale aveva affidato l’incarico di studiare un progetto che potesse prevedere anche altre varianti sportive oltre alla piscina e alla palestra e che possa soddisfare le esigenze dei cittadini. Attualmente però non è ancora stato consegnato nessuno studio in merito e quindi non può ancora preparare un bando di gara per individuare il soggetto che gestirà il Polì. La speranza è che ci sia qualche operatore che partecipi al bando di gara. Ne consegue che i tempi di riapertura del Polì, annunciati per la primavera, slittati all’estate e poi all’autunno, saranno ancora rimandati a data da destinarsi e sicuramente non nell’anno in corso. Nel frattempo continuano i lavori di ristrutturazione interni e ripristino della struttura polivalente. D.F.