Presentata “La Lombardia SiCura“ alla Camera del lavoro del capoluogo

Alla Camera del lavoro è stata presentata ieri la campagna referendaria a sostegno della pubblica sanità promossa da Medicina Democratica, Osservatorio Salute, Cgil, Spi Cgil, Fp Cgil Lombardia, Arci Lombardia e Acli. Lo slogan scelto per la raccolta firme collegate al referendum a sostegno della sanità pubblica in Lombardia è "La Lombardia SiCura". La petizione è disponibile nelle sedi delle realtà che promuovono l’iniziativa. Quattro i punti su cui è incentrato il referendum: il superamento della equivalenza oggi esistente tra pubblico e privato convenzionato, la revisione - in senso restrittivo – delle funzioni e dei servizi che il pubblico può delegare al privato, la cancellazione della possibilità per le strutture private accreditate di gestire Case e Ospedali di comunità.