Preparazione al parto con la propria voce. Cantando la Turandot

Al Teatro Sociale riprende il laboratorio Operameno9 per le famiglie in dolce attesa. Domenica 10, 17 e 24 marzo dalle 10.30 alle 12.30 un percorso di benessere e musica accompagnerà la scoperta della propria voce, valorizzando la musica come strumento di rilassamento, unione e crescita. Gli incontri sono tenuti da musicisti e specialisti neonatali e sono basati sulle arie tratte dalla Turandot di Giacomo Puccini. Il primo appuntamento tratterà la musica e il movimento prima e dopo la nascita. Info www.teatrosocialecomo.it.