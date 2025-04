Poste italiane. Un aiuto digitale

L’assistente digitale di Poste italiane è pronto ad aiutare i valtellinesi. Da ieri, infatti, anche in provincia di Sondrio è possibile ottenere la documentazione per il calcolo dell’Isee, in modo semplice e veloce, grazie all’assistente digitale delle Poste.

Per ricevere direttamente all’indirizzo e-mail certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti presso Poste italiane è sufficiente contattare l’Assistente digitale voicebot al numero verde 800.00.33.22 o allo 06.45.26.33.22. Oppure tramite chatbot sui siti poste.it, postepay.it e l’App Poste italiane.