Premio di Coldiretti all’agri-influencer più seguito d’Italia

"Fino ai diciott’anni, quando mi chiedevano che lavoro facevo, ovvero l’agricoltore, evitavo di rispondere". Davide Codazzi, 29 anni, è uno degli agri-influencer più seguiti d’Italia che ieri a Udine ha portato a casa la vittoria alle menzioni speciali degli Oscar Green Coldiretti sul tema della divulgazione social del mestiere di agricoltore. Lui lo racconta quotidianamente, facendo scoprire alle giovani generazioni tutti i segreti della sua vita di alpeggiatore in Valgerola. Il suo profilo ModaVegia ha dato vita anche a due volumi, uno dei quali pubblicato da Mondadori Electa, “La mia vita in alpeggio. Tutto il fascino della vita in montagna, nel racconto di Modavegia“. "Durante la pandemia – la motivazione del primo premio all’alpeggiatore – ha iniziato a condividere il suo lavoro online, unendo tradizione e comunicazione digitale. Oggi, grazie al profilo #modavegia seguito da oltre 250mila persone promuove la vendita dei suoi formaggi prodotti tra Buglio in Monte e Rasura. Da maggio a settembre sale in quota con 70 animali, tra vacche da latte e ovicaprini, facendo conoscere l’alpeggio a nuove generazioni".

Sara Baldini