Novità al Tennisport Club: "Più bello e accogliente con spogliatoi e reception"

Il Tennisporting Club di Sondrio avrà nuovi spogliatoi e, con un’entrata tutta nuova e una nuova segreteria, sarà un circolo ancora più bello e accogliente. Nuovi spogliatoi, spazi per l’accoglienza e uffici: grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale il centro sportivo di via Vanoni sarà completato con uno stabile al servizio di chi vi accede per praticare sport o trascorrere il tempo libero. La Giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera che richiederà un investimento di 450mila euro. "Con questa nuova realizzazione il centro sportivo di proprietà comunale si arricchisce di nuovi e più moderni servizi a uso dei fruitori – sottolinea l’assessore allo Sport, al Turismo e alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 Michele Diasio – Per i sondriesi, ma non solo, rappresenta un punto di riferimento sia per la pratica sportiva sia per lo svago e la riqualificazione ormai completata. La sinergia con l’attuale gestore ha notevolmente migliorato il centro sia per quanto riguarda i campi sportivi sia per l’accesso e i servizi. Con i nuovi spogliatoi rispondiamo ai bisogni evidenziati dagli stessi fruitori, aumentati progressivamente in seguito all’inaugurazione dei campi per il padel".

La realizzazione dei nuovi spogliatoi infatti si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione del Tennisporting Club, sostenuto ed eseguito dall’attuale gestore, che ha visto il completamento dell’ingresso con la nuova rampa per l’accesso dei disabili e il camminamento lungo i campi da tennis, dei campi da padel e del rifacimento del campo da calcetto.

Il Comune interviene finanziando e realizzando la nuova copertura dell’ingresso e lo stabile che ospiterà i nuovi spogliatoi e la reception. "Approvato il progetto esecutivo, procederemo a breve con l’indizione della gara d’appalto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco – L’obiettivo è stringere i tempi per dotare il centro sportivo di questo importante servizio rappresentato dai nuovi spogliatoi, che si aggiungeranno a quelli esistenti per soddisfare la crescente richiesta e completare il progetto di riqualificazione che ha migliorato servizi e funzionalità dell’area". L’Orlando (il maestro Salomoni recentemente scomparso) da lassù non potrà che essere contento".

Fulvio D’Eri