Ponte di storie. Il Festival letterario

Inaugurazione stasera per la sesta edizione di Un Ponte di storie - Piccolo Festival letterario per bambini e ragazzi, che da venerdì 27 al 1° ottobre porterà tra le vie del borgo di Ponte in Valtellina l’incanto delle storie. Radici e Ali il tema conduttore di quelle che saranno giornate intensissime, in cui si alterneranno incontri con gli autori, laboratori con gli illustratori, performance teatrali, sessioni di racconto orale e mostre. Quest’anno l’artista padrino del festival sarà Peppo Bianchessi, che ha disegnato le radici e le ali del manifesto e sarà presente per tutta la durata della manifestazione con laboratori e incontri e la personale "Una Foresta".