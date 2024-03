Poeti in gara per vincere. E il pubblico fa da giuria A Pavia, al Salone Teresiano della biblioteca universitaria, si svolge un Poetry slam innovativo: Dead or Alive, dove poeti viventi recitano anche opere di poeti defunti che li hanno ispirati. La competizione, condotta da Paolo Agrati e Sam Kabauter, vede sfidarsi artisti come Flippo Capobianco e Matteo Di Genova.