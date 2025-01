Arriva a Piuro il Tour de Suisse: “Un occasione unica per la nostra valle”

PIURO (Sondrio) – Se il Giro d’Italia si concede tre tappe in Albania, il Tour de Suisse può ben concedersi un’incursione in Italia, con l’arrivo a Piuro già fissato per il 18 giugno. Una prima assoluta per la corsa a tappe elvetica, che per la prima volta nella sua storia sconfinerà nel nostro Paese, in una gara di saliscendi che partirà da Splügenpass. “L’arrivo del Tour de Suisse a Piuro rappresenta non solo un evento sportivo di altissimo livello, ma anche un’opportunità unica per promuovere le bellezze naturali e culturali della nostra valle – spiega il sindaco Omar Iacomella –. Oltre al valore sportivo, l’arrivo del Tour de Suisse rafforza ulteriormente il legame tra Italia e Svizzera, un rapporto già consolidato nel tempo grazie alle molteplici collaborazioni tra i due Paesi. Queste sinergie hanno portato a grandi risultati in diversi ambiti, dimostrando come la cooperazione transfrontaliera sia un elemento chiave per lo sviluppo del territorio”.

Proprio per curare questo aspetto è stato fissato un incontro in programma mercoledì sera: un’assemblea pubblica con gli operatori economici, gli agricoltori e i gestori delle strutture ricettive, le associazioni, i consorzi e i cittadini che vorranno rendersi disponibili a organizzare l’accoglienza di corridori e pubblico. “Vogliamo organizzarci al meglio per ospitare questo grande evento e rendere la nostra amata Piuro accogliente e sul pezzo. Per questo ragioneremo insieme sull’organizzazione interna, il Tour de Suisse sarà una vetrina non solo in Svizzera, ma in tutto il mondo compariremo sui grandi e piccoli schermi di appassionati e amatori di ciclismo. Per questo motivo abbiamo bisogno della mobilitazione totale di tutte le realtà attive sul territorio”.

Oltre all’evento sportivo in sé, il passaggio del Tour de Suisse sarà l’occasione giusta per legare Piuro al cicloturismo, sfruttando la vicinanza con il Passo dello Spluga, una delle grandi salite delle Alpi ancor più bella da scalare spingendo sui pedali.