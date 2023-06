Piatti e bicchieri non sicuri: sequestrati 18mila pezzi in plastica

SONDRIO

Piatti, bicchieri, posate e recipienti vari in plastica per uso alimentare non sicuri per la salute. È quello che hanno scoperto tra gli scaffali di un punto vendita della grande distribuzione, in Valtellina, i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Sondrio. Sono oltre 18mila i prodotti sequestrati, in parte sugli scaffali e la restante, consistente parte stipata nel magazzino del grosso market, privi delle diciture obbligatorie previste dal codice del consumo sull’origine, la provenienza e la riconducibilità al soggetto produttore.

Informazioni indispensabili per legge a "tutelare il consumatore e metterlo al riparo da possibili danni alla salute". A commercializzarli era un operatore della grande distribuzione, attivo in Bassa Valtellina, con punti vendita in tutto il nord Italia, incluso il territorio della provincia di Sondrio, a cui sono state contestate sanzioni amministrative fino a 25.823 euro, che verranno irrogate - fa sapere una nota diffusa ieri dalla Guardia di finanza - dalla competente Camera di commercio, pertanto in questo caso quella con sede nel capoluogo valtellinese. I prodotti sequestrati, invece, verranno confiscati. "Probabilmente una soffiata ha portato la Finanza a fare visita alla nostra struttura commerciale. Ma non c’è nulla di pericoloso. Come del tutto sicure sono anche le borse per riporre la spesa, quelle a volte vendute alle casse. Non si tratta, tra l’altro, di prodotti realizzati in plastica, ma in Tnt (il cosiddetto Tessuto non tessuto)", fa sapere un addetto non autorizzato a rilasciare dichiarazioni alla stampa, in quanto non è stato possibile ieri contattare il direttore.L’intera attività si colloca nel più ampio contesto dell’azione svolta dal Corpo GdF a tutela del mercato dei beni e dei servizi, orientata al contrasto dei diversi fenomeni illeciti che minacciano la proprietà industriale, il “Made in Italy“, il diritto d’autore e la sicurezza dei consumatori. Michele Pusterla