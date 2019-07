Piateda (Sondrio), 28 luglio 2019 - E' grave ma non in pericolo di vita il ciclista caduto rovinosamente mentre scendeva in velocità lungo un tratto di discesa a Paiteda. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio del 28 luglio, in via Barzellini, quando il ciclista di 23 anni alla vista di altri veicoli sulla strada ha frenato per rallentare. Una manovra che gli ha fatto perdere il controllo della bici ed è scivolato a terra.

Subito, poco dopo le 14, sono stati chiamati i soccorsi e sul posto gli operatori dell'Areu hanno stabilizzato il giovane che è poi stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Sondrio. La prognosi è riservata, ma i medici segnalano che non è in pericolo di vita. I carabinieri di Sondrio sono intervenuti sul luogo dell'incidente per eseguire i rilievi e quindi stabilire la dinamica della caduta.