‘Pescata con Matteo’ in Valdidentro, giovani in riva a un lago di montagna per scoprire la natura

Valdidentro (Sondrio), 25 giugno 2023 - L'evento la "Pescata con Matteo" è alla sua quarta edizione, terza in Valtellina; quest'anno si svolgerà al Lago delle Scale nel territorio comunale di Valdidentro domenica 16 luglio. L'evento, a sfondo benefico, è riservato ai giovani con età fra i 5 e i 18 anni che vogliono divertirsi imparando a pescare con la pesca alla mosca conoscendo la fauna autoctona che vive all'interno dei fiumi di montagna. Tanti gli iscritti attesi da tutta la Lombardia (sotto i riferimenti per le iscrizioni).

"Verranno messi a disposizione dei ragazzi partecipanti degli acquari contenenti la fauna ittica autoctona e verrà spiegato il ciclo biologico - dichiara Fabio Chiesa, il presidente dell'associazione nata in provincia di Bergamo e che porta il nome del figlio Matteo stroncato a soli 21 anni da un male incurabile -. Gli istruttori nazionali spiegheranno il lancio alla mosca e faranno costruire delle lenze artificiali ai ragazzi che poi rimarranno di loro proprietà".

La "Pescata con Matteo" nasce da una promessa che Fabio aveva fatto a suo figlio Matteo, vero paladino della natura pur giovanissimo: tornare a pescare assieme, una volta guarito, una volta tornato a casa dall'ospedale, ma purtroppo Matteo nell'agosto 2019 e' venuto a mancare a soli 21 anni e suo padre e i membri dell'Associazione, fondata in suo nome, hanno deciso di creare questo evento tornando a divertirsi in nome della pesca con tanti altri ragazzi, per fare amare il verde ai giovani e diffondere l'importanza della salvaguardia ambientale.

Durante la giornata al lago delle Scale si svolgerà anche un momento conviviale per visitatori, ragazzi e accompagnatori costituito da una pizzoccherata solidale immersi in un posto meraviglioso quale è il parco dello Stelvio, aperta a tutti coloro che vogliono venire a divertirsi con i giovani partecipanti. Nel pomeriggio si svolgerà una caccia al tesoro mediante la navigazione del lago con i gommoni del sodalizio sportivo Indomita River e seguirà una golosa merenda per tutti i ragazzi.

L'evento e' organizzato dall'Associazione "Matteo Chiesa odv" in collaborazione con l'Unione Pesca della provincia di Sondrio, Indomita River, Sim e Associazione pesca sportiva Alta Valtellina e le iscrizioni dei partecipanti si raccoglieranno entro il 10 luglio al numero 3487195511 o mezzo mail a [email protected]

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza all'Associazione intitolata a Matteo Chiesa per raggiungere gli obiettivi mancati dallo sfortunato Matteo.

L'associazione ha già creato un apiario didattico in un'area verde attrezzata in provincia di Bergamo, 10 piccoli parchi giochi in aree degradate della Bolivia e una piscina fisioterapica.