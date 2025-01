Percorsi di formazione. Winter On the Road verso l’edizione olimpica

"Sono rimasta colpita dalla loro dedizione e professionalità. Lavorano in condizioni estremamente difficili e pericolose, ma sono sempre pronti a intervenire" afferma Irene, 17 anni e Davide, che di anni ne ha 18, conferma: "L’esperienza con i soccorritori mi ha dato una visione chiara di cosa significa essere in prima linea nelle emergenze". Sono le considerazioni di due dei venti giovani coinvolti, tra Livigno e Bormio, al progetto Winter On the Road che si è svolto dal 27 dicembre al 3 gennaio.

Si tratta di un percorso formativo ed educativo intenso, unico nel suo genere, fatto di esperienze concrete accanto a professionisti della prevenzione, della sicurezza e del soccorso. In particolare durante la settimana Winter On the Road a Livigno i giovani partecipanti hanno vissuto in prima persona attività accanto ai Carabinieri Forestali, ai Vigili del Fuoco, al passo del Foscagno con la Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Soccorso Alpino, ai Soccorritori degli impianti Carosello e Mottolino e agli operatori di Areu. Tra le esperienze più significative, la guida in sicurezza sul ghiaccio al Ghiacciodromo e la speciale notte di controlli On the Road, al fianco degli agenti della Polizia locale, sotto la neve.

Il momento di chiusura si è tenuto venerdì in municipio a Livigno, dove l’assessore al Sociale Cristina Rupani, dopo aver portato il saluto e ringraziamento del sindaco Remo Galli – che ha partecipato nella notte di controlli insieme ai Ragazzi On the Road - rivolgendosi ai partecipanti ha detto: "È sempre una sfida proporre qualcosa di autentico e coinvolgente e non è finita. Il progetto continua a crescere, con una nuova edizione prevista per l’estate, in vista delle ormai prossime Olimpiadi invernali dove anche i Ragazzi On the Road saranno resi protagonisti". (Iscrizioni su www.ragazziontheroad.it).

