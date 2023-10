Per il Consorzio del bitto primi bilanci del 2023: "Prodotte 16mila forme"

Saranno circa cento le produzioni casearie in gara al concorso organizzato dal Consorzio di tutela formaggi Valtellina Casera e Bitto Dop – Ctcb in occasione della 116^ edizione della Mostra del Bitto che si conclude oggi a Morbegno. Un’occasione per degustare le migliori forme di Valtellina Casera dop e Bitto, annata 2023, selezionate da una commissione di 25 giurati.

Ma anche per scoprire tutto ciò che ruota attorno al mondo del Bitto e degli alpeggi, in compagnia di produttori, assaggiatori. La mostra nasce come un’occasione di incontro tra gli alpeggiatori, riuniti per eleggere il miglior formaggio prodotto nell’estate precedente, ed è storicamente l’appuntamento per fare il punto sulla stagione estiva appena conclusa. "Una stagione alquanto positiva, quella 2023 – afferma il presidente del CTCB, Marco Deghi – che ha coinvolto nel carico degli alpeggi quasi 50 produttori di Bitto, circa 3000 bovine da latte, oltre 300 capre e 10 stagionatori. Quest’anno ci sarà un’ottima qualità del formaggio. Stimiamo una produzione di circa 16mila forme, che dovranno passare i controlli di qualità previsti dal disciplinare prima di essere marchiate. Si tratta di dati provvisori, anche in considerazione del fatto che lo scarico definitivo degli alpeggi per alcuni è avvenuto meno di 2 settimane fa". Sostanzialmente stabile la produzione del Valtellina Casera. "Nel 1° semestre 2023 le forme marchiate si attestano a 102.560, in lieve flessione, nell’ordine dell’1%, sullo stesso periodo 2022. Non siamo preoccupati. Considerando che nel periodo autunnale le vendite sono sempre più sostenute, si conta di chiudere l’anno con risultati positivi sia per la produzione che per le vendite". F.D’E.