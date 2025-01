Penne, zaini, cappelli con il logo cittadino

Dal logo a colori, a richiamare natura, cultura ed enogastronomia lanciato tre anni fa e associato al claim “Lasciati sorprendere“, un passo ulteriore lungo il percorso per la valorizzazione e la promozione del capoluogo in chiave turistica. Da prima di Natale possono essere infatti acquistati all’Infopoint di piazza Campello borse, borracce termiche, penne, tazze, scaldacollo, ombrellini, cappellini e zaini con impresso il logo di Sondrio a colori, su fondo bianco, nero o blu. "Pensavamo da tempo a rendere disponibile il merchandising di Sondrio - spiega il vicesindaco e assessore Francesca Canovi – perché i turisti si aspettano di trovare oggetti da acquistare per ricordare la visita alla città e anche ai sondriesi piace l’idea di regalarli. L’obiettivo è portare in giro il nome di Sondrio aiutati proprio da cappellini, borse, zaini e dagli altri gadget". S.B.