Pavia galassia lontana I fanatici di Star Wars conquistano la città

Non c’è da stupirsi se domenica 14 per Strada Nuova passeggeranno Darth Vader e Kylo Ren, o se la principessa Leia e Han Solo, come i temibili Stormtrooper saranno in corso Cavour. Per una giornata Pavia con le sue vie del centro si trasformerà nella "galassia lontana, lontana". Avverrà in occasione del gran finale della rassegna "Fanta-Scienza. Leggere il futuro" che ospiterà lo Star Wars Event, una giornata spaziale dedicata a tutti gli appassionati di Star Wars, la saga più amata di tutti i tempi. Adulti e bambini che hanno seguito i loro beniamini potranno incontrare i gruppi di costuming approvati da Lucasfilm, la 501st Italica Garrison (imperiali), la Rebel Legion Italian Base (ribelli) e l’Ori’Cetar Clan – Mando Mercs (mandaloriani), insieme ai piccoli della Galactic Accademy che indosseranno le riproduzioni dei costumi usati sui set. L’appuntamento è in Santa Maria Gualtieri di piazza della Vittoria dove dalle 11 alle 18 faranno base i cospalyer a tema Star Wars dell’associazione culturale Galaxy, che raggruppa i quattro dei principali gruppi di costuming a tema Star Wars: 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Mandalorian Mercs Costume Club e Saber Guild. All’interno della chiesa accanto ai più importanti personaggi della saga, ci saranno alcune installazioni a tema, come la tenda mandaloriana allestita a cura di Ori’Cetar Clan e i "Caschi d’artista" portati da Utapau Costumes Lab, sei caschi Star Wars decorati da altrettanti artisti che li hanno reinventati secondo il loro estro creativo trasformando l’elmo di Darth Vader in un casco da Formula Uno come quello di uno Stormtrooper in un papero. Il clou della giornata arriverà alle 15, quando da piazza della Vittoria partirà la solenne parata di tutti i personaggi in costume che attraverserà le vie del centro arrivando fino in piazza del Duomo preceduta da due suonatori di tromba (Alessio Molinaro e Giorgio Tosatti) che faranno strada eseguendo i temi più celebri della colonna sonora. L’evento è organizzato all’interno della rassegna "Fanta-Scienza. Leggere il futuro", progetto realizzato nell’ambito del bando 2020 "Città che legge", giunto alla "Final Destination". E, sempre per domenica pomeriggio in piazza della Vittoria è previsto l’ultimo atterraggio almeno per ora dell’astro-biblio, la bibloteca spaziale itinerante simile a una navicella spaziale che in questi mesi ha girato per scuole e strade. "È andata molto bene - hanno commentato la dirigente del settore cultura Ivana Dello Iacono, il direttore della biblioteca Francesco Serafini -, i genitori e i ragazzi ci hanno chiesto sempre più incontri. Speriamo che l’astro-biblio incentivi il piacere della lettura".

Manuela Marziani