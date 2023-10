Patto Prefettura-Provincia per la sala operativa integrata

LECCO

Una situation room per gestire e fronteggiare cataclismi. Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann hanno firmato il protocollo per l’istituzione della Sala operativa integrata di Protezione civile. È la centrale operativa per gestire le emergenze in caso di dissesti idrogeologici ed disastri viabilistici. Ci sono monitor, pc con server, connessioni internet dedicate, radio per garantire le comunicazioni anche in caso di black out telefonici, mappe, cartine, i numeri di amministratori locali, operatori del soccorso e delle forze dell’ordine, tecnici e geologi da mobilitare... Lì, in caso di necessità, lavoreranno fianco a fianco il capo di Gabinetto della prefettura Paola Cavalcanti e il responsabile della Protezione civile provinciale Angelo Valsecchi con i loro più stretti collaboratori, per ricevere, elaborare e trasmettere informazioni in tempo reale, in modo da consentire al prefetto di prendere le decisioni migliori nel minor tempo possibile per salvare persone in caso di calamità e limitare al massimo i disagi. "Nei locali della sala operativa sarà svolto il coordinamento tecnico, con la presidenza di un dirigente della prefettura, e verrà garantita l’esecuzione delle decisioni strategiche adottate dal prefetto, in condividione con la presidente della Provincia, con i componenti del Centro di Coordinamento Soccorsi. "In un territorio come il nostro è indispensabile", spiega il prefetto, che, dopo una prolungata bella stagione, teme un inverno e un autunno di maltempo, con possibili conseguenti disastri, come già successo spesso anche quest’anno, tra statali, provinciali e linee ferroviarie interrotte per frane e smottamenti. D.D.S.