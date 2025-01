Passi chiusi per neve. Frontalieri bloccati

Le fitte nevicate scese nei giorni scorsi e in particolar modo quelle tra la nottata di lunedì e la mattinata di ieri hanno costretto le autorità competenti a chiudere, per motivi di sicurezza, i passi del Maloja, del Bernina e del Foscagno, isolando in pratica Livigno dalla parte italiana, raggiungibile solo dal Passo del Gallo, con un giro molto più lungo. Anche la Svizzera, vista la chiusura stagionale del Passo dello Spluga e quella di ieri del Maloja, era irraggiungibile dalla provincia di Sondrio. Disagi pesanti soprattutto per i frontalieri, alcuni sono dovuti rientrare alle proprie abitazioni e rimanere a casa mentre chi doveva rincasare è rimasto bloccato in Svizzera. Pure il trenino Rosso del Bernina ha dovuto alzare bandiera bianca: la neve scesa in gran quantità in quota nella notte ha infatti imposto la chiusura della linea della Ferrovia Retica.