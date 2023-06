“Passare le Alpi“ Al via l’attività estiva del Cai

Oggi si aprono le attività estive promosse dalla sezione locale del Cai, presieduta dall’ingegner Sandro Corsi (foto). Alle 10 l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Passare le Alpi“, allestita nel cortile del Palazzo comunale. Realizzata con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, e in collaborazione con l’Associazione Musei d’Ossola e Associazione Asilo Bianco, sarà visitabile fino al 24 giugno. Venerdì 16 alle 21, sempre nel cortile del Palazzo comunale, una conferenza a tema avrà per relatore il professor Giancarlo Restelli. La programmazione prosegue a luglio con la proiezione di 3 pellicole, tutte con inizio alle 21. Il 5, al teatro di via Dante, “La pantera delle nevi“. S.V.