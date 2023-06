Dubino, la protesta degli agricoltori: “Tagliati fuori dai nostri campi”

Dubino, 9 giugno 2023 – “Cerchiamo di trovare una soluzione per permettere agli agricoltori di raggiungere i prati nella zona dell’antica Via della torre, senza dover fare il giro dell’oca, come si dice in gergo”.

È questo l’accorato appello di Davide Contessa, appartenente a una famiglia di agricoltori di Nuova Olonio che, ne siamo certi, rispecchia il volere anche dell’altra ventina circa di proprietari dei terreni posti nei pressi del confine fra Sondrio e Como. La “protesta” nasce dalla chiusura del passaggio a livello della Colico-Chiavenna sulla 36 che, fino a poco tempo fa, permetteva loro di poter raggiungere i campi, coltivati principalmente a fieno e mais, in modo decisamente più rapido. I loro trattori e mezzi, ora, devono invece percorrere almeno 4 chilometri in più e lo devono fare su strade molto trafficate, provocando, a volte, inevitabili rallentamenti.

«Da qualche mes e, secondo il piano predisposto dagli enti preposti, il passaggio a livello che ci consentiva di raggiungere i nostri campi con facilità è stato chiuso con un muro – dice Contessa -. Stiamo parlando di circa una ventina di agricoltori che passavano dalla antica Via della torre (quella che porta fino al ponte del Passo) per andare a lavorare i loro campi. È chiaro che questa chiusura ci costringe ora ad effettuare un percorso molto più lungo, con circa 4 chilometri in più da percorrere, scendendo dal nuovo sottopasso, arrivando fino alla zona di Telespazio e della riserva naturale per poi risalire. E per i mezzi agricoli dover percorrere 4 chilometri in più… è tanto. Il problema è che facciamo così molta più strada anche sulla 36 e quindi si rischia di provocare code".

Gli agricoltori della zona pensano una soluzione. "Si era parlato a suo tempo di un sottopasso, proprio nella zona del passaggio a livello, per permetterci di usufruire della strada che abbiamo percorso per anni. Parlando anche con altri agricoltori, la problematica è importante per tutti". Cosa domandate agli amministratori? "Con educazione chiediamo che si possa studiare una valida alternativa: o costruire un sottopasso oppure creare un accesso più comodo che ci consenta di risparmiare km e carburante e che eviti agli automobilisti di doversi sobbarcare code".