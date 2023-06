Parolario al via con una dedica a Plinio il Vecchio

CERNOBBIO (Como)

L’edizione numero 23 del festival letterario Parolario parte domani 7 giugno, cinque giorni dedicati ai libri e alla cultura, che quest’anno non potevano che essere dedicati all’illustre comasco Plinio il Vecchio, inserendosi nel corposo programma di iniziative che celebrano il bimillenario della sua nascita.

A Cernobbio gli appuntamenti saranno ospitati da Villa Bernasconi con il suo giardino, uno dei rari esempi di architettura liberty sul Lago, mentre a Como si spazierà dall’ex Tintostamperia Val Mulini, area industriale riqualificata a Villa del Grumello, fino alla biblioteca civica e al Liceo Alessandro Volta. Un calendario fitto di incontri, chiacchierate, dibattiti e momenti di spettacolo attualizzando i temi trattati nei 37 libri della "Naturalis Historia", enciclopedia ante litteram e unica opera pliniana sopravvissuta fino a noi. A inaugurare il festival sarà la poetessa e scrittrice Vivian Lamarque, seguita da scienziati, studiosi come il climatologo Luca Mercalli, giornalisti e docenti universitari, tutti uniti nel voler raccontare la storia e la scienza, nelle sue tante declinazioni, a un pubblico di appassionati. Come Patrizia Caraveo, astrofisica docente all’Università di Pavia e scrittrice, Maria Tatsos, che affronterà il tema "Un pianeta in cambiamento". La partecipazione agli appuntamenti è libera.