Il Parco dello Stelvio sale in cattedra: da tutta Italia a lezione nei boschi, il lupo osservato speciale

Bormio (Sondrio) - Il Parco dello Stelvio fa scuola, nel senso letterale della parola, per il terzo anno consecutivo infatti 25 studenti provenienti da tutta Italia hanno condiviso le loro attività di ricerca con escursioni tematiche ed esperienze in laboratorio.

“Per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato ’Naturali incontri’ un’esperienza unica per confrontarci e scambiare idee sulle attività di ricerca - spiegano dal Parco dello Stelvio - Pur toccando tematiche diverse e svolgendosi in università differenti, le attività di studenti, tesisti, tirocinanti, dottorandi, e borsisti trovano un punto di incontro grazie al Parco. Ma non solo, è anche un momento per conoscerci meglio, per creare legami che durano nel tempo e per tracciare insieme nuovi percorsi, dentro e fuori dal Parco”.

Del resto le attività non mancano, anche nel mese di agosto dove ad esempio si sono svolte alcune escursioni notturne per verificare l’avvenuta riproduzione dei branchi di lupi presenti sul territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. “Le uscite notturne sono state diverse, sia in provincia di Brescia per monitorare il branco del Tonale, sia in provincia di Sondrio per monitorare la coppia nell’area della Valfurva. In ogni area però non è stata ricevuta alcuna risposta, ma questo non vuol dire che non si siano riprodotti. I ricercatori continueranno a monitorare tramite l’impiego di fototrappole gli individui presenti sul territorio”.

Al contrario le segnalazioni raccolte nel corso delle ultime settimane, in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali, hanno permesso di identificare diversi esemplari di lupo attivi all’interno dei confini del Parco. “Una coppia è stata avvistata grazie all’utilizzo di una fototrappola nella zona cresta del Reit. È confermata la riproduzione del branco del Tonale e di quello attivo nella Val Grande. Da aprile 2023 sono presenti due esemplari nell’area che si estende tra Val di Rezzalo, Valfurva e cresta del Reit. Il territorio del branco del Fuorn, in Svizzera, comprende la zona delle Valli di Cancano. In Alta Val Camonica è confermata la presenza del branco del Tonale e del branco della Val Grande”.

Il lupo è probabilmente l’animale più rappresentativo del parco, specie dopo il suo ritorno in maniera stabile nel corso degli ultimi anni, ma è bene ricordare che nell’area protetta dello Stelvio sono presenti anche una trentina di specie di mammiferi, circa di 130 di uccelli e numerose specie di rettili, anfibi e pesci.