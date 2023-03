Palestra ok e ritorna la Pro Patria

Tutto è pronto a Sondalo per l’inaugurazione della palestra, un’opera importante per sviluppare ancor più l’anima turistico sportiva del paese. Sono infatti terminati da poco i lavori che hanno permesso di effettuare il doveroso ed essenziale maquillage al centro sportivo. Sviluppando ancor di più il business dei ritiri estivi, Sondalo riuscirebbe ad avere un’attività alternativa a quella preminente del Morelli. "Finalmente siamo giunti al termine della ristrutturazione della palestra – dice Paolo Menini, assessore allo Sport del Comune – che a breve sarà fruibile, in primis per i nostri ragazzi ma anche per ospitare camp e competizioni. Grazie all’importante contributo di Regione Lombardia, si sono potuti approntare i lavori necessari per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della struttura portante del tetto, con la sostituzione delle travi e della vetrata che consentirà un buon risparmio. Grazie al contributo della Provincia di Sondrio siamo riusciti inoltre a rinnovare e certificare la palestra di arrampicata, di concerto con il Cai Sondalo. Contiamo di riaprirla alle associazioni appena dopo Pasqua. E sono già in cantiere iniziative e incontri per dare slancio alla ripartenza di pallavolo e pallacanestro. A questo proposito sono già arrivate le prime richieste e prenotazioni per l’estate da parte di società provenienti anche da fuori regione. Novità 2023 sarà la presenza di un camp dedicato alla palla ovale, grazie alla storica associazione del Rugby Sondalo. Tra le conferme per l’estate da segnalare la presenza a luglio della Pro Patria di Busto Arsizio, squadra che affronterà la serie C. F.D’E.