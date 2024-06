Ottanta baite isolate. Ma il sindaco promette lavori in tempi brevi

La strada per Boirolo ritornerà ad essere operativa tra una settimana o poco più, perlomeno per permettere alle auto di transitare bypassando di fatto il tratto di strada interessato dal crollo di un muro, in località Desì. Un crollo, dovuto alle precipitazioni dei giorni scorsi e dell’ultimo periodo in generale, che ha costretto il primo cittadino di Tresivio Fernando Baruffi, fresco di conferma (la 6^), a chiudere il collegamento, quello che permette ai tanti proprietari delle baite di Boirolo di raggiungere le loro residenze estive. E quello di Tresivio non è stato l’unico smottamento in provincia, interessato è stato anche Piuro. "Nei giorni scorsi, a causa delle piogge insistenti, è crollato un muro sotto la sede della strada che porta a Boirolo e al Sanatoria di Prasomaso – dice Baruffi -. Un muro che stavamo monitorando da tempo e sul quale avevamo previsto di intervenire, purtroppo le piogge hanno fatto precipitare il muro e la strada per una lunghezza di 25 metri. L’importante è che il crollo non abbia coinvolte persone". A Boirolo sono presenti circa 80 baite. "È un peccato che sia successo ora, quando incomincia la stagione estiva – conclude Baruffi -. Ma ci siamo attivati immediatamente e tra 7/10 giorni il collegamento sarà garantito da una bretellina ricavata a monte della strada attuale. Tutto ovviamente in assoluta sicurezza. Poi partiranno i lavori per ripristinare il pezzo di strada interessato dal crollo del muro. E per far questo credo ci vorranno quasi due mesi. Intanto garantiamo a tutti di poter transitare con l’automobile per riuscire a raggiugere le proprie baite".

F.D’E.