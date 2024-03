Orticolario. Consegnata la Foglia d’Oro

Si è svolta ieri pomeriggio a Villa Carlotta di Tremezzina (como) la cerimonia di riconsegna de “La Foglia d’oro del Lago di Como“, il premio-scultura realizzato da Gino Seguso della storica vetreria artistica Archimede Seguso di Murano, assegnato ogni anno in occasione di Orticolario al vincitore del concorso internazionale Spazi Creativi. La cerimonia apre simbolicamente la quattordicesima edizione di Orticolario, in programma dal 3 al 6 ottobre 2024 a Villa Erba, sul Lago di Como, dedicata alla terra e alle piante fitodepuratrici. La riconsegna del premio è stata l’occasione anche per svelare il progetto dedicato alle piante fitodepurative.