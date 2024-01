Orchestra nella Basilica di San Vittore

Nuova data per la Stagione musicale comunale di Varese. Domani alle 20.30 la Basilica di San Vittore ospiterà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, che si esibirà in un concerto che vede la direzione di Pietro Mianiti e la presenza del talentuoso violinista Marc Bouchkov, interprete di fama internazionale. Il programma della serata prevede il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64, di Felix Mendelssohn-Bartholdy. "Per il quarto appuntamento torna a Varese una ben nota e molto apprezzata conoscenza del pubblico varesino", commenta l’assessore alla cultura Enzo Laforgia.