Operai al lavoro a Sondrio per un mese: Manutenzione rete fognaria in via XXV aprile

SONDRIO

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria in via XXV aprile, in fregio alla banca Credit Agricole. I cantieri di Secam, necessari a causa del collassamento dei tubi che hanno causato un avvallamento della sede stradale, incominceranno lunedì mattina e provocheranno certamente disagi per i residenti, per i negozianti e per chi percorre abitualmente il tratto interessato in auto, sebbene lo stesso sia in una zona poco trafficata e prossima al centro cittadino.

L’intervento massiccio di scavo durerà circa un mese, salvo complicazioni in fase esecutiva dei lavori, comporterà la chiusura alla circolazione veicolare di via XXV aprile, nel tratto compreso tra via Cesura e Piazza Campello, interessando una notevole porzione della careggiata. Le bancarelle del mercato settimanale, sia di quello del mercoledì che di quello del sabato, posizionati solitamente nell’area, che nel prossimo mese diventerà un cantiere, saranno temporaneamente spostati su corso Italia. Per gli autorizzati al transito in Ztl e per i fornitori delle attività commerciali del centro l’accesso alla piazza Campello sarà consentito da via Piazzi che sarà percorribile nei due sensi di marcia nel tratto da piazza Campello a largo Pedrini. E a tal proposito è stata adottata l’ordinanza che, tra le altre cose, prevede dalle 8 di lunedì fino alle 17 di venerdì 10 novembre il divieto di circolazione nelle vie interessate dall’intervento. La Polizia locale guidata dal comandante Mauro Bradanini (foto) invita la cittadinanza a prestare particolare attenzione alle limitazioni imposte, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza stradale e fluidità della circolazione. F.D’E.