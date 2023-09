"Opera d'esordio con Mozart a Como: Il Flauto Magico di Stefanutti"

Il Teatro Sociale di Como inaugura la Stagione Notte con "Die Zauberflöte" di Wolfgang Amadeus Mozart, in scena per la prima serata d’inaugurazione il 28 settembre alle 20, con replica sabato 30. Recite precedute come ogni anno dalla Primagiovani Under30, il 26 settembre. L’opera più enigmatica di Mozart vede impegnato alla regia, scene e costumi Ivan Stefanutti, regista d’esperienza, che si è ispirato all’immaginario de "Le mille e una notte", con tonalità che richiamano il blu del cielo e sfumature che ricordano le stelle, in tema con la Stagione Notte. L’opera sarà eseguita in lingua tedesca, mentre i dialoghi, a cura di Stefano Simone Pintor, saranno in lingua italiana. A guidare la compagnia ci sarà il Maestro James Meena, che dirigerà l’opera nella tournée italiana e anche in alcune recite in programma all’Opera Carolina di Charlotte, negli Stati Uniti.

Faranno parte del cast vincitori e finalisti delle ultime edizioni del Concorso AsLiCo, come i vincitori del 2023: Pasquale Greco nel ruolo di Papageno e Nicole Wacker come La Regina della Notte, e le voci emergenti Lorenzo Martelli, che sarà Monostatos, e Aoxue Zhu la Terza dama. Inoltre domenica 24 settembre alle 11, con ingresso libero, "Aspettando… Die Zauberflöte" vedrà protagonisti il regista Ivan Stefanutti e l’assistente Filippo Tadolini, in dialogo con Stefano Lamon.

Roberto Canali