“One Love One Night“. Alborosie celebra il reggae

Si sta delineando sempre di più il programma relativo al festival musicale del Rugby Sound di Legnano. "Sipple it down, down / Sipple it down, down / It’s a rude boy town, it’s Kingston town", i versi dell’icona del reggae Alborosie con la sua fedele Schengen Clan che sarà il grande protagonista il prossimo 5 di luglio sul palco alle spalle del Castello di Legnano. Un ospite attesissimo per una serata speciale che gli organizzatori hanno chiamato “One Love One Night“, all’insegna dei ritmi, delle sonorità e dell’atmosfera che si respira in Giamaica, l’isola Caraibica in cui l’artista ha trascorso più di venti anni. Alborosie dedicherà al pubblico italiano uno show nel quale i solidi e profondi ritmi roots, divenuti il suo marchio, incontreranno le sonorità che hanno portato il reggae ad essere non solo un genere ma una vera e propria cultura globale. Ci sarà la possibilità di ascoltare una scaletta speciale con i suoi più grandi successi ed un mix di alcuni brani dell’indimenticato Bob Marley: l’artista intende celebrare in questa notte speciale il reggae, la sua storia, le sue radici e il significato della sua appartenenza. Novità in vista anche per il 6 luglio prossimo con la “Zarro Night“: la cassa dritta più potente d’Italia scatenata dai Party Boomers e l’animazione creata per il palco del Rugby Sound con ospiti incredibili.

Christian Sormani