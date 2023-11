Omaggio musicale a Como. Protagoniste le donne

Doppio appuntamento alla Pinacoteca Civica, domani, con musica e parole. Alle 15 è in programma un evento speciale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, durante il quale saranno eseguite musiche in prima assoluta di donne compositrici dedicate alla città di Como, scritte da Beatrice Campodonico, Marcela Pavia, Rossella Spinosa, Roberta Vacca e affidate all’esecuzione della flautista tedesca Birgit Nolte. L’incontro ospiterà inoltre Gisella Belgeri, Sonia Bo, Beatrice Campodonico, Sonia Grandis, Rossella Spinosa. A seguire, alle 16, l’ultimo appuntamento di quest’anno del Festival del Melologo di Como, uno spettacolo per voce recitante e chitarra: sarà il momento finale della masterclass di composizione, dedicata a nuove forme di melologo, della compositrice Sonia Bo, autrice di numerosi lavori di musica orchestrale, da camera e corale.

Un incontro tra scritture innovative e personali, e tra molteplici spunti artistici, durante il quale saranno presentati in prima assoluta i melologhi: "Condanna" con musica di Francesco Celeste e testo di Matteo Loglisci, "Confessione" di Massimo Varchione, "Geiko" di Irena Zlateva, "Layback" di Antonella Bertoni, "Chains" di Adriana Cioffi, "Al suo cospetto" di Cristina Maria Noli, "Riflesso" con musica di Matteo Rigotti e testo di Tersite Rossi. Protagonisti delle esecuzioni saranno Sonia Grandis, voce recitante, attrice e regista con un’intensa attività in teatro, radio e televisione, e Simone Cutuli alla chitarra, musicista vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali. Un momento di intreccio tra musica e parola, con momenti che aprono la strada a nuovi percorsi di ascolto. Info www.melologo.it.

