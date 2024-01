Oggi al via le “Olimpiadi“ over 35

Tutto è pronto a Sondrio per la cerimonia di apertura dell’edizione 2023 dei Winter World Masters Games, una sorta di mini olimpiadi per atleti over 35 che si terranno nei prossimi giorni in molte località turistiche invernali valtellinesi e lombarde. Sarà infatti il capoluogo di provincia ad ospitare oggi pomeriggio, a partire dalle 15 con la sfilata degli atleti per le vie della città, con partenza da piazza Carbonera, fino ad arrivare nella centralissima Piazza Garibaldi, dove ci saranno ad attenderli allenatori, accompagnatori e i tanti volontari che gravitano attorno ad una kermesse di questa portata internazionale, promossa dall’IMGA (International Masters Games Association), di cui il campione olimpionico dell’asta Sergey Bubka è presidente.

"Poter ospitare a Sondrio la cerimonia di apertura di un evento come i WWMG è per noi motivo d’orgoglio – dice l’assessore allo Sport del Comune di Sondrio, Michele Diasio -. L’intento è quello di far conoscere, attraverso questa kermesse, a atleti, tecnici, accompagnatori e volontari la città e le sue bellezze. Vogliamo, in pratica, valorizzare Sondrio che verrà pacificamente invasa nel pomeriggio. Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento simile nel capoluogo di provincia e di essere parte attiva in un evento sportivo come il WWMG. In questi anni, attraverso l’organizzazione di parecchie manifestazioni sportive, abbiamo dimostrato come Sondrio possa essere presente in un contesto del genere che coinvolge anche altre località turistiche valtellinesi nell’organizzazione di eventi sportivi".

F.D’E.