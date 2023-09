Oggi a Sondalo l'ultimo saluto a Eva Mazzetta: Omicidio Stradale in Valtellina Un 19enne di Sondalo è indagato in stato di libertà per omicidio stradale dopo aver investito con la sua auto uno scooter su cui viaggiava una 14enne, uccisa nell'incidente. Oggi alle 14.30 il funerale nella chiesa di San Francesco a Sondalo.