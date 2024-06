Officina Tirano porta in Comune Stefania Stoppani

Stefania Stoppani domina. Vittoria schiacciante per la rappresentante del laboratorio di idee Officina Tirano che ha contato 1946 preferenze (il 42.82% dei votanti) precedendo l’attuale vicesindaco Sonia Bombardieri, 1305 voti (28.71%) e Marco Agutoli (1294 voti, il 28.47%). A Sondalo riconferma per Ilaria Peraldini che, con 1060 voti (51,04), ha battuto Luigi Grassi 1017 voti (48,96) al termine di una contesa serrata. Successo sul filo di lana a Grosio per Gian Antonio Pini, rieletto grazie alle 1296 preferenze ricevute (il 50.63%) davanti a Domenica Besseghini (1264 voti – 49.38%). Ribaltone a Grosotto, con Antonio Sala Della Cuna che ha vinto le elezioni, ricevendo 492 voti (53.59%) e superando l’ex sindaco Guido Patelli (426 voti – 46.41%). A Poggi riconferma per Giovanni Piasini (577 voti – 54,08%) su Flavio Valesini (375 – 35.15%) ed Ernesto Mottolini (115 – 10.78%). A Lovero, il sindaco uscente Annamaria Saligari è confermata con 272 voti, (62.10%). Battuto Luca Marras (166 voti - 37.90%).

A Lanzada vince Marco Negrini con 487 voti (55.85%), superando il sindaco uscente Christian Nana (385 voti - 44.15%). Arif Negrini, con 568 voti (61.67%), vince a Caspoggio, battuto Danilo Bruseghini (353 - 38.33%). Valerio Fumasoni (1683 voti – 78.61%) si conferma a Berbenno superando Carlo Negri (458 – 21.39%). Senza storia la corsa a Piateda: vittoria netta del sindaco uscente Simone Luca Marchesini (951 voti – 81.91%) su Martina Simonini (210 – 18.09%). A Buglio non è riuscito il tris a Valter Sterlocchi che è stato superato dal suo vice Antonio Cristian Azzalini che ha ricevuto 735 voti (54.89%) contro i 604 voti e 45.11% di Sterlocchi. Giordano Caprari (186 voti – 54.07%) spodesta a Faedo Franco Angelini (158 – 45.93%). A Ponte vince Franco Biscotti, con 726 voti (56.76), nei confronti del giovane Federico Corona. A Postalesio promosso Federico Bonini (55.42).