Sondrio, 9 settembre 2020 - Dopo le dichiarazioni , nei giorni scorsi, dal sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, in merito alla richiesta a Regione Lombardia di risorse aggiuntive per la realizzazione di un nuovo ospedale - o l’ammodernamento dell’attuale - nel capoluogo, i sindaci del mandamento si dovrebbero incontrare nei prossimi giorni per discuterne ed uscirne con una posizione che sia il più possibile uniforme.

Tra chi sembra vedere di buon occhio la proposta avanzata da Scaramellini, sembra esserci il sindaco di Castione, Massimiliano Franchetti. «In quanto presidente dell’Assemblea nell’ambito distrettuale, il mio ruolo è quello di coordinare l’attività dei sindaci ed attenermi a quanto viene deciso dalla maggioranza – afferma – se però devo parlare a titolo personale, come ho già dichiarato in passato, la scelta di costruire un nuovo ospedale sarebbe quella da perseguire, per diversi motivi. In primo luogo perché si tratta della zona più popolata della Valtellina.

In secondo perché, dati gli standard attuali, intervenire su una struttura già esistente sarebbe uno spreco di risorse. Bisogna avere la capacità di dare un taglio netto a quelle che sono le situazioni obsolete». Secondo Franchetti, inoltre, qualora si decidesse di costruire un nuovo ospedale, non necessariamente questo dovrebbe sorgere all’interno della città. «Si dovrebbe cercare, dopo un’attenta valutazione, un luogo accessibile e che sia facilmente potenziabile in caso di necessità. Come hanno fatto diversi ospedali lombardi. Cito il S.Anna di Como, circondato da terreni non edificati e quindi facilmente ampliabile».