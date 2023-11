Nuovo mezzo in dono al soccorso alpino

La famiglia dei volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone si allarga. Negli ultimi 5 anni si sono aggiunte 18 nuove leve e presto ne arriveranno altre 4. Per questo dalle Officine Ambrogio Melesi di Cortenova, azienda di flange e particolari forgiati e laminati per il settore energetico, in occasione dei primi 40 anni dei 71, quasi 75, angeli della montagna della Valsassina, hanno regalato loro un nuovo mezzo: è un Vw Caravelle, 4x4 naturalmente.

A bordo ci stanno 9 persone, più attrezzature. Servirà per il trasporto dei tecnici e del materiale durante gli interventi di soccorso, in particolare quelli in cui è richiesta la movimentazione dei componenti di diverse squadre in tempi brevi, come nelle maxi emergenze. Sarà impiegato anche per il trasporto dei volontari nelle giornate di formazione.

Già nel 2004 dalla Melesi avevano regalato un Land Rover Defender 110, come segno di ringraziamento per il supporto fornito durante la frana di Bindo della Valle del Rossiga a Cortenova, che aveva colpito pure l’azienda. A consegnare le chiavi al capostazione Alessandro Spada e al delegato della XIX Lariana Marco Anemoli è stata la titolare, Silvia Invernizzi. La bella e singolare serigrafia per la livrea del mezzo è stata invece studiata dai grafici della Camp di Premana. D.D.S.