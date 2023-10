Chiudono i reparti, ma all’ospedale di Merate aprono almeno gli ambulatori per cercare di continuare a garantire qualche servizio sanitario specialistico e non rendere l’idea di una dismissione totale. L’altro giorno è stato attivato il nuovo ambulatorio di Oculistica. È dedicato anche ai pazienti pediatrici, cioè ai bambini e ai ragazzini, grazie al reclutamento della dottoressa Patrizia Nicolini, molto affermata e apprezzata nel settore. Per cominciare, il servizio è attivo due volte alla settimana, il mercoledì e il giovedì, dalle 8 alle 13.

Le consulenze specialistiche rivolte ai bambini sono invece garantite con un giorno di apertura a settimana, il mercoledì, sempre dalle 8 alle 13.

D.D.S.