Nucleo Polizia economica. C’è Pucciarelli

Il tenente colonnello Emanuele Pucciarelli (foto) è il nuovo comandante del nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Sondrio. Prende il posto del tenente colonnello Arturo Tacconi che, al termine di tre anni di permanenza, lascia la Valtellina per assumere un altro prestigioso incarico in Piemonte. Durante la sua permanenza l’ufficiale ha portato a termine diverse brillanti operazioni di servizio sia in campo economico finanziario che di polizia giudiziaria. Il suo successore è il tenente colonnello Pucciarelli, classe 1971, che si è arruolato nel Corpo nel 1990 e, dopo aver frequentato il corso per ufficiali, ha ricoperto importanti incarichi operativi e di staff in Friuli, Umbria, Liguria, Piemonte ed Emilia nonché nella prestigiosa accademia del Corpo di Bergamo dalla quale proviene. Il nuovo comandante del nucleo Pef è laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico finanziaria.