Novate Mezzola (Sondrio), 1 marzo 2023 - È stato trasformato in una discarica il canneto della Riserva Naturale del Pian di Spagna dove gli operai al lavoro per conto del parco hanno trovato vecchi personal computer, televisori, imbarcazioni arrugginite, sacchi colmi di immondizia, pneumatici, bancali in legno ormai marciti, mobili, cassetti, contenitori in metallo, tegole, mattoni, materiale da costruzione, ma anche bottiglie, prodotti usa e getta, imballaggi.

“Ogni giorno lottiamo con il grande problema, sempre attuale, dei rifiuti abbandonati, come dimostrano anche i dati relativi a molte inchieste attuate ogni anno - spiega il presidente della riserva, Roberto Vignarca - È importante non scoraggiarsi e attivare una capillare vigilanza dei luoghi e continuare a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione come anche iniziative di cittadinanza attiva. Un modo puntuale ed efficace per aiutare l’ambiente, per combattere la diffusa maleducazione che si concretizza attraverso questi comportamenti. Questi episodi sono inaccettabili, oltre che criminali, offrono lo spunto per ribadire che l’abbandono di rifiuti è sintomo di scarso senso civico e poco rispetto nei confronti di un patrimonio collettivo qual è l’ambiente".

I rifiuti sono stati individuati durate le operazioni di pulizia di un tratto del canneto, grazie ai finanziamenti ottenuti nell'ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia e finalizzato all’attuazione di interventi di tutela, miglioramento e risanamento della qualità delle acque lacustri e della riqualificazione degli ecosistemi spondali.

"In questi giorni la Riserva sta comunicando anche alle forze dell’ordine gli esiti del monitoraggio in corso. Avviando le conseguenti procedure per le opportune denunce all’autorità giudiziaria. Certamente non ci fermeremo, questi sono solo i primi passi per scongiurare e limitare questi scellerati e criminali comportamenti”.