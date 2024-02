“Norma Cossetto. Per ricordare le foibe“. Lo spettacolo nel Giorno del ricordo

Norma Cossetto era una studentessa italiana, istriana. Aveva

23 anni quando venne uccisa e infoibata dai partigiani jugoslavi. Domani sera, nella sala provinciale don Giovanni Ticozzi,

va in scena lo spettacolo “Norma Cossetto. Per ricordare le foibe“ con Valeria Battaini, la regia di Sergio Mascherpa e la produzione di Teatro Laboratorio. L’evento è a ingresso gratuito in occasione del Giorno del ricordo dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata che si celebra il 10 febbraio perché in quel giorno del 1947 venne firmato il trattato di Parigi che assegnava l’Istria

alla Jugoslavia. Questa mattina alle 11 invece in Riva Martiri

delle Foibe a Lecco si tiene una commemorazione istituzionale

con il prefetto Sergio Pomponio, il sindaco Mauro Gattinoni,

il vicepresidente Mattia Micheli e i discendenti dei martiri

della sezione lecchese dell’Associazione nazionale Venezia Giulia

e Dalmazia.